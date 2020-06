BREAKING NEWS | Dusan Uhrin, la un pas de Gaz Metan! Contractul antrenorului a fost DEZVALUIT: cat va incasa cehul la Medias

Dusan Uhrin este principalul favorit sa o preia pe Gaz Metan dupa ce Edi Iordanescu a decis sa nu mai continue cu echipa din Medias.

Dusan Uhrin negocieaza cu Gaz Metan pentru preluarea postului de antrenor principal, iar discutiile se afla in ultima faza.

Partile au ajuns la un acord asupra contractului pe care tehnicianul il va avea la Medias.

Uhrin va semna pe un an de zile, cu optiune pentru inca un sezon, iar salariul sau va fi de 6.000 de euro pe luna, plus bonusuri, anunta Fanatik.

Mai mult, potrivit sursei citate, Dusan Uhrin si-a rezervat dreptul de a o parasi pe Gaz Metan in orice moment, fara clauza de reziliere, in cazul in care pe numele sau apare o oferta mai avantajoasa.

Contractul cehului la Medias se va prelungi automat pe inca un sezon, doar in cazul in care va reusi sa califice echipa in play-off si sezonul viitor. Daca nu va reusi acest lucru, decizia va sta in mainile clubului.

"Mi-ar placea sa ma intorc in Romania", spunea Uhrin pentru Fanatik in urma cu cateva zile.

Cehul le-a mai pregatit in Romania pe Poli Timisoara, CFR Cluj si Dinamo.

Principalii investitori de la Gaz Metan ii cer demisia lui Ioan Marginean, presedintele clubului.