EXCLUSIV WWW.SPORT.RO | Jucatorul din Liga 1 care se pregatea pentru meciul cu GAZ METAN, dar a jucat pana la urma contra lui Bayern in Champions League. La ce salariu GIGANT a ajuns

Agentul secret din Romania scrie in fiecare saptamana in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre INSPIRATIA care poate schimba destinul sau povestea lui Miha Mevlja, fotbalistul care a riscat "ruleta ruseasca" in Stefan cel Mare inainte de calatoria spre Zenit.

Drumul in fotbal al tanarului Mevlja incepe in Slovenia natala, tara care isi imparte pasiunea in sport intre schi, handbal sau baschet. Cu o alura perfecta pentru dueluri sub panou, atat Miha, cat si fratele sau geaman Nejc, aleg sa-si urmeze chemarea spre jocul cu mingea rotunda. Fratii Mevlja isi fac debutul la Gorica, o echipa modesta intr-un campionat ce aduna, cu chiu cu vai, zece nume in competitie. Surprinzator, Nejc culege primii lauri fiind recrutat de campioana Maribor cu care reuseste eventul in sezonul urmator. Dupa 4 ani la Gorica, Miha face la randu-i un pas important - accepta oferta lui Lausanne si da piept cu gigantii Elvetiei, Basel sau Grasshopper Zurich. E titular in defensiva dar echipa retrogradeaza. Isi incearca norocul in Israel la Bnei Sakhnin insa renunta dupa numai un sezon. In acelasi timp, fratele Nejc lasa in urma campionatul sloven pentru Livingston, in Scotia apoi face cunostiinta cu Liga I - semneaza cu Pandurii in vara 2014. Aventura e scurta dar Romania devine o optiune si pentru Miha.

Un an mai tarziu, in Stefan cel Mare se anunta schimbari insemnate. Dinamo viseaza la gloria de altadata cu un tandem de elita la conducere : Dinu Gheorghe, presedinte, si Mircea Rednic, antrenor. Incet-incet, o noua echipa prinde contur. Defensiva are cifre ingrozitoare sezonul trecut. Se cauta solutii iar Mevlja e una dintre variante. Rednic pare circumspect, Dinu Gheorghe ezita iar "specialistii" lui Negoita sunt greu de convins. Suprinzator, patronul merge pe mana celor de la scounting care insista pentru sloven. Pentru 6000 euro net pe luna, Mevlja vine in Stefan cel Mare si face cel mai bun sezon din cariera.

Dinamo incheie campionatul regulat cu a doua cea mai buna defensiva, urca in play-off si joaca finala Cupei Romaniei. Mevlja aduna 35 de meciuri in alb-rosu si impresioneaza alaturi de croatul Puljci, "perechea" sa din aparare. Debuteaza in nationala Sloveniei intr-un amical, 0-1 acasa cu Turcia. Incepe al doilea sezon in Stefan cel Mare, cu Andone pe banca in locul lui Rednic. Inaintea finalului de mercato, vicecampioana Rusiei, Rostov ofera 700 000 pentru Mevlja plus 10% ditr-un viitor transfer.

Dinamo accepta iar slovenul trece, in numai doua saptamani, de la un duel cu Gaz Metan in Liga I la o infruntare cu Bayern Munchen in Liga Campionilor. Atinge un salariu anual de 300 000 euro si, dupa un an perfect la Rostov, da lovitura carierei - e cumparat de legendara Zenit pentru 8 milioane de euro, suma neconfirmata de Rostov care anunta doar jumatate din cifra de transfer initiala. Mevlja castiga 900 000 euro pe an la Sankt Petersburg dar nu reuseste sa-si castige un loc stabil in defensiva lui Zenit care incheie sezonul pe un modest loc 5.

Urmeaza imprumutul la Rostov iar in septembrie 2019, la aproape 30 de ani, bate in retragere si semneaza cu nou-promovata Sochi. Aproape de final, cine stie ce-ar fi insemnat cariera lui Mevlja fara episodul Dinamo...