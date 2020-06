Dezvaluire NEASTEPTATA facuta de Edi Iordanescu: "Am venit cu bani de acasa la Gaz Metan!" Ce spune fostul antrenor 

Edward Iordanescu (41 ani) s-a despartit oficial de Gaz Metan Medias, dupa ce a reusit o calificare istorica in play-off.

Contractul dintre Gaz Metan si Edi Iordanescu a expirat pe 31 mai, iar antrenorul a refuzat sa isi mai prelungeasca intelegerea. Fostul antrenor al mediesenilor a dezvaluit ca a contribuit si el cu bani la club, pentru a ajuta.

"Au fost momente grele la inceputul meu la Medias. Uite, spun in premiera, am venit si cu bani de acasa. A fost vorba despre niste materiale, nu au fost bani cu care sa se plateasca salariile. Dupa aceea, clubul a intrat intr-o linie profesionista si chiar s-au platit salarii in avans. Nu conteaza cati bani am bagat eu, ca as arunca cu noroi in gestul pe care l-am facut", a declarat Iordanescu pentru ProSport.