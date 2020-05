ULTIMA ORA: Edi Iordanecu e OUT de la Gaz Metan Medias! Ce va urma pentru antrenor

Edi Iordanescu a decis sa nu mai continue la Gaz Metan Medias si sa nu mai antreneze in ultimele meciuri din Liga 1.

Edi Iordanescu (41 de ani) a decis ca este momentul sa o paraseasca pe Gaz Metan Medias. Contractul sau urma sa expire in iunie si se gandea de mult sa plece. Acum s-a decis si va renunta si la salariul din luna iunie, anunta Digi Sport.

Consiliul de Administratie al clubului i-a acceptat demisia, astefel ca Edi va ramane fara angajament. Cu toate acestea, el va stabili programul si antrenamentele echipei in continuare, fara a sta pe banca, scrie sursa citata.

Totusi, cele doua parti pot continua impreuna. Gaz Metan ii va face o noua oferta antrenorului, iar el va trebui sa se hotarasca in cel mai scurt timp. Secunzii de la echipa se vor ocupa de antrenamente, iar daca negocierile decurg bine, Edi se poate intoarce.

"Se vorbeste de un an de zile de plecarea lui de la Medias, dar eu sunt convins ca el va ramane la Gaz Metan pana la finalul sezonului si cred ca sunt sanse bune sa ramana si din sezonul viitor. A creat un grup frumos aici, a obtinut performante frumoase si este foarte iubit in oras, iar eu cred ca el s-a atasat de aceasta echipa si de aceasta comunitate", a spus Razvan Plesca, portarul lui Gaz Metan, in urma cu o saptamana.