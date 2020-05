Prima reactie dupa plecarea lui Edi Iordanescu de la Gaz Metan! Presedintele clubului comenteaza decizia: "Poate Mediasul o sa planga dupa el"

Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, a vorbit despre situatia lui Edi Iordanescu si despre faptul ca va incerca sa ii ofere o noua intelegere antrenorului roman.

El a precizat ca nu au existat tensiuni intre club si antrenor si ca au in continuare o relatie buna.

"Pana la data de 31 mai, Edi Iordanescu este antrenorul echipei. Avem un gentlemen agreemment, o intelegere scrisa, semnata. Toate problemele la noi se desfasoara elegant. Avem o relatie foarte serioasa. Ce era sa faca acum antrenorul principal cu patru jucatori? A dat un program, are un staff foarte bine pregatit. Acum, e treaba de preparator fizic. Secunzii urmaresc. Sa nu uitam ca pana vineri avem 14 zile de carantinare sa trecem testul 3. Am trecut doua teste, suntem toti negativ. Suntem carantinati. Ce putea sa faca un antrenor princial aici, pe bune? Am ajuns la o intelegere sa nu vina, pentru ca el considera ca familia si sanatatea sunt pe primul plan si foarte bine se desfasoara lucrurile aici sub comanda lui de la distanta", adeclarat oficialul mediesenilor pentru ProSport.

Marginean a mai spus ca ii ramane loial in continuare lui Iordanescu si ca ar dori sa il convinga sa atreneze in continuare pe Medias.

"Eu la finalul saptamanii ma duc la Bucuresti, sa ma intalnesc cu Edi, sa vorbim despre un plan A si unul B. Daca nu o sa accepte, ne reorientam, ce sa facem? Inca nu ne-am gandit la altcineva. Mi se pare normal sa ii ramanem fidel lui Edi, noi colaboram foarte bine. Eu sunt inca optimist, ce pot sa fac altceva? Sa scapam de nenorocirea asta, sa ne lase sa ne antrenam, sa jucam amicale. Staff-ul lui e aici, are contract pana la data de 30 iunie, deci se ocupa. Omul si-a luat masuri de precautie, e profesionist. Eu am fost total de acord, dragoste cu forta nu se poate. Acum, sa vedem, poate se mobilizeaza si Mediasul si chiar o sa planga dupa Edi si o sa faca un efort sa simtim si noi un ajutor macar din partea primariei care aici neam de neamul lor nu a dat un ban la fotbal", a spus Ioan Marginean.