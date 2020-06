Ciao, Gaz Metan! Edi Iordanescu a PLECAT de la Medias! "Nu voi accepta niciodata mediocritatea! Voiam sa atacam cupele europene"

Lui Edi Iordanescu i s-a terminat pe 31 mai contractul cu Gaz Metan.

Edi spune ca s-a despartit de Medias pentru ca si-ar fi dorit ca in continuare sa poata ataca prezenta in cupele europene, obiectiv pe care-l vede imposibil de indeplinit in actuala realitate de la club.

"Nu plec de la Medias pentru alte oferte, nu exista asa ceva in acest moment. Au fost tentatii in acest an si jumatate, dar mereu am ales cu inima. Niciodata nu voi accepta mediocritatea si, pentru mine, o noua provocare la Medias ar fi insemnat un buget si un plan petru atacarea cupelor europene. Le multumesc suporterilor pentru sustinere si caldura", a spus Iordanescu Jr. pentru gazisti.ro.

Iordanescu dezvaluie ca problemele financiare ale clubului n-au fost rezolvate, in ciuda garantiilor pe care le-a primit.

"Pana in acest moment nu s-au gasit solutii pentru rezolvarea problemlor financiare, nu s-a putut construi un buget si o strategie pentru sezonul viitor, iar eu nu pot sa-mi asum obiective importante fara sa ma bazez pe lucruri clare", a anuntat Iordanescu.

La Gaz Metan are sanse mari sa vina Dusan Uhrin, care a negociat in ultimele zile cu presedintele Ioan Marginean.