Gaz Metan Medias, controlata de DSP! "5 ore si jumatate a durat controlul!" Ce se intampla cu jucatorii in zilele urmatoare

Joi, cantonamentul celor de la Gaz Metan Medias a primit vizita celor de la Directia de Sanatate Publica.

Presedintele clubului, Ioan Marginean, a declarat ca acest control, efectuat temeinic, a durat mai bine de 5 ore.

"Am tremurat putin. De Sfanta sarbatoare de Inaltare, ne-am trezit cu controlul pe noi. Au stat 5 ore si jumatate. Au inceput inspectia pe zona de intrare in stadion, au continuat cu vestiarele si daca avem toate materialele de igienizare. N-am primit nici un avertisment, doar ne-a fost atrasa atentia sa continuam pe drumul cel bun", a declarat Ioan Marginean, in direct la Pro X.

In ceea ce priveste decizia luata de grupul de lucru cu privire la prelungirea cantonamentelor, Marginean spune ca vrea sa urmeze exemplul celor de la Dinamo si FCSB. "La Dinamo, dupa 13 zile, s-au facut 3 teste si jucatorii s-au intors la familii. Ieri, echipa Gaz Metan a facut a treia serie de teste. Acum asteptam rezultatele. Dupa aceea, dupa al treilea rezultat negativ, avem dreptul sa ii lasam sa mearga la familie, iar de luni sa intram intr-un nou cantonament de 14 zile.

Cum au plecat jucatorii de la Dinamo, FCSB, Sepsi, trebuie sa plece si cei de la Gaz Metan la familiile lor. Cum putem noi sa le interzicem fotbalistilor sa se intoarca acasa daca, din punct de vedere medical, totul este ok?

Apoi, de luni, au optiunile: ori nu mai vin deloc, ori vin sa se prezinte la program, ori nu mai vin si intra in somaj tehnic daca mai au contract si nu vrem nici noi, nici el sa reziliem", a spus presedintele celor de la Gaz Metan.

De asemenea, referitor la semnarea unui contract cu Dusan Uhrin jr., Ioan Marginean a cerut rabdare.

"N-am avut nici o intalnire cu el. Am inteles ca omul a venit sa isi ia bagajele din Romania. Eu am cel putin 5 antrenori cu care am vorbit, dar inca suntem in situatia in care, pana la 1 iunie, este in derulare contractul cu Edi Iordanescu si putem sa negociem prelungirea, in conditiile puse de antrenor.

Cum sa fac cand eu nu pot sa promit nimic unui om, care a avut rezutate si a muncit zi si noapte la club, pentru ca nu am bugetul pentru sezonul viitor? Haideti, va rog, sa avem rabdare!", a adaugat presedintele.