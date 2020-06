BREAKING NEWS: Dezvaluiri COMPLETE ale lui Gnohere! Cum face Becali echipa si ce discutie a avut cu Vintila: "E asa-zis antrenor! Relatia noastra a fost catastrofala!"

Harlem Gnohere s-a despartit ieri oficial de FCSB. Francezul a semnat rezilierea, desi mai avea bani multi de incasat de la Becali.

'Bizonul' a spus tot ce s-a intamplat in vestiarul FCSB in ultimii ani si de ce relatia sa cu ultimii 3 antrenori n-a mers. Gnohere a fost deranjat de afirmatiile lui Becali din ultimele saptamani si a decis sa plece fara sa incaseze macar prima de 70 000 de euro pe care Becali i-a promis-o in fiecare an de contract. Varful adus de la Dinamo descrie relatia cu ultimul antrenor pe care l-a avut la FCSB, Bogdan Vintila, drept 'catastrofala'.

"Am avut o relatie foarte buna cu Dica, Reghecampf, Rednic. Relatia pe care am avut-o cu ultimul antrenor a fost catastrofala. Asa-zisul antrenor, pentru ca nu este el cel care face totul. Pentru mine, un antrenor e cel care ia deciziile, care iti vorbeste direct, iti spune ce crede. Am fost la el, i-am zis cum stau lucrurile. La meciul cu Gaz Metan m-a scos la pauza, l-am intrebat de ce m-a scos si mi-a zis ca nu am respectat tactica. Apoi, mi-a zis ca a spus asta pentru presa. Am 32 de ani, poti sa-mi zici in fata cum stau lucrurile.

Cu Dica, am avut o super relatie. Imi explica ce vrea sa faca, in ce fel joaca, am dat 100% pentru el. El zicea cum joaca adversarul si imi explica totul!



Am avut neintelegeri cu Rednic, dar ne-am impacat, il vad ca pe un tata. Il respect foarte mult, dar nu voi merge la Iasi sau la Hermannstadt, unde ma vrea Anamaria. Am jucat la cele mai bune doua cluburi din Romania, nu cred ca e posibil sa merg in alta parte", a spus Gnohere la Digisport.