Gigi Becali, omul care face LEGEA la FCSB! "E jucaria lui, face ce vrea!" Plecarea lui Gnohere era inevitabila

Gigi Becali este omul care face toate regulile la FCSB.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte de la LPF, stie ca Becali face legea la FCSB. Plecarea lui Gnohere nu il surprinde deloc pe Dragomir, care il cunoaste foarte bine pe patronul de la FCSB.

"Este afacerea lui Gigi Becali, face ce vrea. E jucaria lui. Ce sa comentam noi pe banii altora? Asta este capitalismul, nu l-am curatat noi pe Ceasusescu. Asta e capitalismul inteles de romani. Are bani si face ce vrea cu ei.", a spus Dragomir la Ora exacta in Sport.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este convins ca cei cu bani domina fotbalul si nu numai. La fel este si in cazul lui Becali, care poate face multe lucruri cu banii pe care ii are.

"Nu am invatat noi la scoala ca pestele ala mare il inghite pe ala mic. Daca ii spui lui Becali ca echipa e facuta pentru suporteri te injura.", a mai spus Dragomir la PRO X.

Astfel, plecarea lui Gnohere era aproape inevitabila, dupa ce a luat cateva kilograme in plus si nu mai era in gratiile lui Becali. Pe langa aceasta problema, patronul a evitat sa ii mai plateasca in jur de 300 de mii de euro atacantului francez.