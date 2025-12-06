GALERIE FOTO WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă

WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă
Chiar în ziua de Sf. Nicolae, Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis după o carieră de 20 de ani. Jucătoarea noastră susține că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în tenisul profesionist.

În momentul de față, Sorana Cîrstea a înregistrat câștiguri de 10,82 milioane de dolari, astfel că sportiva are șanse mari să depășească pragul de 11 milioane de dolari în următorul sezon.

Reacția WTA după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
După ce Sorana Cîrstea și-a anunțat decizia, WTA a reacționat. Forul mondial i-a dedicat un articol întreg sportivei noastre în care a vorbit despre realizările ”veteranei din WTA” în cei 19 ani de carieră de până acum.

Sezonul 2026 va fi turneul de adio pentru Sorana Cîrstea. Intrând în cel de-al 20-lea sezon pe circuitul WTA, Cîrstea a dezvăluit într-o postare pe Instagram că sezonul 2026 va fi ultimul ei.

A fost o carieră remarcabilă pentru veterana de 35 de ani din România, care a câștigat trei titluri la simplu și șase la dublu. De asemenea, este de două ori olimpică (Beijing 2008 și Londra 2012).

A devenit jucătoare profesionistă în 2006 și a ajuns în prima ei finală WTA la Budapesta, Ungaria, în 2007. În 2008, a câștigat primul ei titlu WTA la simplu la Tașkent, Uzbekistan, învingând-o pe Sabine Lisicki. La finalul anului, era pe locul 36 mondial la simplu și era nr. 1 din România, la doar 18 ani.

Marele ei progres a venit la Roland Garros în 2009, unde a ajuns în sferturile de finală. Pe parcurs, Cîrstea le-a învins pe favorita nr. 21, Alizé Cornet, favorita nr. 10, Caroline Wozniacki, și favorita nr. 5, Jelena Janković.

Sfertul de finală rămâne cel mai bun rezultat al lui Cîrstea la un Grand Slam, egalat de parcursul ei până în sferturi la US Open 2023, unde a învins-o pe Elena Rîbakina — una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale. Mai devreme în 2023, a produs o surpriză și împotriva numărului 2 mondial de atunci, Aryna Sabalenka, în sferturile de finală de la Miami Open, ajungând în a doua semifinală WTA 1000 a carierei”, se arată pe site-ul WTA.

Anunțul făcut de Sorana Cîrstea

Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis.

Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.

Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”. Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele.

Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta pentru prima dată, să-şi trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat.

Aştept cu nerăbdare să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a scris sportiva pe Instagram.

