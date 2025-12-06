Dennis Man (27 de ani) s-a adaptat perfect, la PSV Eindhoven, sub comanda antrenorului Peter Bosz. Sâmbătă, internaționalul român și-a continuat forma foarte bună din acest sezon.

În partida Herenveen – PSV, scor 0-2, Dennis a fost titular și a reușit o prima repriză excelentă, după cum Sport.ro a arătat aici. La reluare, Man a rămas pe gazon până în minutul 64, când a fost înlocuit cu Bajraktarevic, autor al unui gol fabulos, la Zenica, în meciul de tristă amintire, Bosnia – România (3-1).

Aproape sigur, Man a fost scos de antrenorul Peter Bosz, pentru a fi protejat înaintea unui mare meci, în Champions League. Marți, de la ora 22:00, PSV va juca, acasă, cu Atletico Madrid, în etapa a 6-a a competiției.

Dennis Man, cifre bune și o notă pe măsură

Revenind la Dennis Man, el a fost notat cu 7,3 de Flashscore pentru prestația sa, în meciul Heerenveen - PSV, scor 0-2. Media notelor pentru echipa vizitatoare a fost de 7,4. Iată cifrele lui Man, în cele 64 de minute în care s-a aflat pe teren:

*Acuratețea paselor: 84% (27 din 32)

*Atingeri ale balonului: 43

*Atingeri ale balonului în careul advers: 8

*Dribblinguri reușite: 0% (0 din 3)

În acest sezon, Man are 15 meciuri, 4 goluri și 5 pase de gol pentru PSV, în toate competițiile. În campionatul olandez, echipa domină competiția, fiind pe primul loc, la nouă puncte de Feyenoord, aflată pe 2.

