Faza halucinanta la Hermannstadt - Gaz Metan! Arbitrul a validat golul, tusierul l-a anulat, iar apoi a fost validat din nou

Hermannstadt si Gaz Metan Medias s-au intalnit in a patra etapa din playout!

Valente a deschis scorul in meciul cu Gaz Metan cu o lovitura de cap bine plasata, in urma unei gafe imense facuta de apararea lui Hermannstadt! Petrisor Petrescu a ratat un penalty, in minutul 26, insa tot el a fost protagonistul unei faze controversate.

Mijlocasul a reusit sa inscrie in minutul 31, dupa o pasa buna a lui Belu-Iordache. 'Centralul' Radu Petrescu a validat golul, insa tusierul l-a anulat pe motiv de ofsaid, iar jucatorii lui Hermannstadt si-au iesit din minti si au mers sa le reproseze arbitrilor decizia.

Ulterior, Petrescu a validat din nou golul inscris de mijlocasul sibienilor, spre frustrarea jucatorilor lui Gaz Metan, dar si a antrenorului Teja, care a fost trimis in tribune.