FCSB sau Dinamo? Panduru a ales echipa mai afectată de problemele de lot

Ambele formații acuză probleme importante de lot înaintea derby-ului. De la FCSB lipsesc nume precum Baba Alhassan, Denis Alibec, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mihai Popescu sau Joyskim Dawa, în timp ce Dinamo nu se poate baza pe Jordan Ikoko, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Cristian Licsandru sau Antonio Bordușanu.



Basarab Panduru consideră că mai afectată de problemele de lot este FCSB. Fostul mare internațional i-ar fi văzut titulari la derby pe Daniel Bîrligea, dar și pe unul dintre stoperii Joyskim Dawa și Mihai Popescu. În schimb, "Pandi" crede că singura absență notabilă din tabăra lui Dinamo este Alexandru Musi, accidentat.



"De la Dinamo lipsește Musi. În rest, nu lipsește nimeni. La FCSB ar fi fost clar Bîrligea titular, ar mai fi fost Dawa sau Mihai Popescu", a spus Basarab Panduru, la Digisport.

În absența lui Bîrligea, FCSB mizează în centrul atacului pe Florin Tănase, în timp ce cuplul de fundași centrali este format din Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac.

