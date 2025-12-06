FCSB sau Dinamo? Panduru a ales echipa mai afectată de problemele de lot

FCSB sau Dinamo? Panduru a ales echipa mai afectată de problemele de lot Superliga Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
Derby-ul FCSB - Dinamo se joacă în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda cu numărul 19 din Superliga.

FCSBDinamoBasarab Panduru
FCSB sau Dinamo? Panduru a ales echipa mai afectată de problemele de lot

Ambele formații acuză probleme importante de lot înaintea derby-ului. De la FCSB lipsesc nume precum Baba Alhassan, Denis Alibec, Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mihai Popescu sau Joyskim Dawa, în timp ce Dinamo nu se poate baza pe Jordan Ikoko, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Cristian Licsandru sau Antonio Bordușanu.

Basarab Panduru consideră că mai afectată de problemele de lot este FCSB. Fostul mare internațional i-ar fi văzut titulari la derby pe Daniel Bîrligea, dar și pe unul dintre stoperii Joyskim Dawa și Mihai Popescu. În schimb, "Pandi" crede că singura absență notabilă din tabăra lui Dinamo este Alexandru Musi, accidentat.

"De la Dinamo lipsește Musi. În rest, nu lipsește nimeni. La FCSB ar fi fost clar Bîrligea titular, ar mai fi fost Dawa sau Mihai Popescu", a spus Basarab Panduru, la Digisport.

În absența lui Bîrligea, FCSB mizează în centrul atacului pe Florin Tănase, în timp ce cuplul de fundași centrali este format din Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac.

FCSB - Dinamo. Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Tănase
  • Rezerve: Udrea, Zima - Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
  • DINAMO: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Caragea
  • Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop
Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul”
Manchester City – Sunderland, final șocant: eliminarea în stil Drăguș, de noaptea minții!
Inter - Como se joacă ACUM în Serie A: echipa lui Chivu, început exploziv de meci!
Leeds United - Liverpool 0-0, acum, LIVE pe VOYO. ”Cormoranii” vânează un nou rezultat pozitiv
Tragedie în Anglia. Meciul a fost anulat, iar clubul a reacționat oficial
WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Dumitru Dragomir a convins, înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă bate, ia campionatul”



Leeds United - Liverpool 0-0, acum, LIVE pe VOYO. ”Cormoranii” vânează un nou rezultat pozitiv
Inter - Como se joacă ACUM în Serie A: echipa lui Chivu, început exploziv de meci!
Man, protejat pentru marele meci din Champions League: nota sa, după o altă prestație reușită la PSV
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională
WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

