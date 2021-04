Gaz Metan - FC Arges, LIVE de la ora 17:30 | Duel intre echipele din varful clasamentului! Pitestenii vor sa incheie playout-ul pe loc de baraj 

15:11

Ambele echipe se afla intr-o forma buna, dupa ce au invins in ultimele doua partide din playout, insa formatia mai convingatoare a fost cea a lui Andrei Prepelita, care spera sa termina pe locul 7 si sa joaca baraj pentru calificarea in cupele europene. Mediesenii ocupa pozitia a patra in play-out cu 24 de puncte, in timp ce pitestenii sunt pe locul doi, cu trei puncte mai mult. Gaz Metan si FC Arges s-au intalnit de sase ori la nivelul primei ligi. In sezonul regulat, gazdele de astazi au obtinut patru puncte in cele doua jocuri cu trupa pregatita de Andrei Prepelita.

Per total, FC Arges a obtinut doua victorii, trei partide s-au incheiat la egalitate, iar Gaz Metan s-a impus o singura data. Deaconu, cu opt goluri, este cel mai bun marcator al mediesenilor in acest sezon, iar Malele este golgheterul argesenilor cu 16 reusite.

Daca Gaz Metan a inscris acelasi numar de goluri, 20, in fiecare repriza in acest sezon, FC Arges este mult mai periculoasa dupa pauza. Gruparea din Trivale a marcat doar 10 goluri in primul act, in timp ce in ultimele 45 de minute a punctat de 28 de ori.