Poli Iasi, ca Dinamo! Iesire NERVOASA a lui Pancu dupa infrangerea cu CFR Cluj: : "E greu ca echipa sa rectioneze dupa 4 luni de munca pe burta goala!" Discursul acid al antrenorului de la Iasi

Poli Iasi a fost invinsa pe teren propriu, de catre CFR Cluj, scor 0-2, intr-un meci din etapa a 12-a Ligii 1.

La echipa moldovenilor sunt probleme financiare si salarii restante de platit, iar antrenorul Daniel Pancu a rabufnit la adresa conducerii dupa infrangerea cu CFR. Pancu spune ca este greu ca jucatorii sa reactioneze dupa ce au muncit 4 luni pe burta goala.

"Din pacate azi, ne-am aratat limitele. Am aratat in multe momente ca o echipa plafonata, lipsita de spirit, chiar am aratat foarte rau din punctul asta de vedere. Am pierdut multe dueluri si in special in careul nostru.

E pacat ca e un grup din care majoritatea se antreneaza bine, in ciuda greutatilor care sunt in continuare si sunt apasatoare. E greu ca echipa sa reactioneze in momentul in care din vara au muncit aproape 4 luni pe burta goala. E aproape imposibil. Poate sunt si eu nebun sa le cer anumite lucruri.

Pentru ca e imposibil, jucatorii se uita la mine, dar probabil ca multi in gandul ma injura. Pentru ca e situatia de asa natura. Poate sunt eu prea pretentios. Nu stiu. Cert e ca daca vom fi ca in seara asta, plafonati, lipsiti de spirit, nu avem nicio sansa in ultimele 3 etape. Nu avem cum sa batem nici macar o echipa de Liga 3 cu atitudinea asta. Repet, cu atitudinea unora dintre ei, pentru ca sunt multi care se antreneaza si sunt profesionisti", a declarat Daniel Pancu.