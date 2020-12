BREAKING NEWS | Toate detaliile contractului pe care il va avea Edi Iordanescu la CFR Cluj! Astazi va sustine primul antrenament cu echipa

CFR Cluj este la un pas sa anunte oficial intelegerea cu Edi Iordanescu.

15:30 Edi Iordanescu va avea un salariu la CFR Cluj de 15.000 de euro pe luna, anunta Gazeta.

In contextul in care a semnat un contract valabil pana in vara anului 2022, Iordanescu ar putea sa castige un total de 285.000 de euro in Gruia.

Conform sursei citate, antrenorul le-a fost deja prezentat jucatorilor si astazi urmeaza sa sustina primul antrenament in cadrul echipei.

Edi Iordanescu (42 de ani) a fost alesul conducerii din Gruia pentru a-l inlocui pe Dan Petrescu.

Fostul tehnician al lui Gaz Metan a fost zilele trecute la Cluj pentru a purta negocieri cu conducerea clubului, iar in cele din urma, cele doua parti ar fi ajuns la un acord.

Potrivit Gazetei, Edi Iordanescu va fi noul antrenor principal al lui CFR Cluj si urmeaza sa semneze un contract valabil pana in 2022.