"Iordanescu promite SCHIMBARI la CFR Cluj dupa victoria cu Poli Iasi! Ce a spus dupa debutul bun de pe banca tehnica a campioanei

CFR Cluj a castigat la primul meci al lui Edi Iordanescu pe banca tehnica.

Edward Iordanescu (42 ani) a debutat cu dreptul pe banca CFR-ului la doua zile dupa ce a preluat echipa. Fostul antrenor al lui Gaz Metan a vorbit despre meciul castigat de jucatorii sai si a pus pe seama pregatirii lui Petrescu victoria din aceasta seara.



De asemenea, Iordanescu a vorbit si despre provocarile pe care le-a acceptat odata cu preluarea bancii CFR-ului, dar si despre schimbarile pe care vrea sa le faca la echipa in lupta pentru titlu.

"Eu zic ca este o victorie de necontestat, am facut un joc bun spre foarte bun, e victoria lor si munca lui Dan la mijloc, chiar daca am incercat o abordare putin diferita. Am avut o zi si jumatate, am facut apel la personalitatea si orgoliul jucatorilor. Au fost doua reprize un pic diferite, o prima repriza mai buna calitativ cu o buna circulatie a mingei.

Eu ma uit mai rar pe clasament, stiu situatia, campionatul e lung, momentul e foarte greu. 5 meciuri in 18 zile e greu, am vazut ca au fost multe comentarii de ce am acceptat acum. Pentru ca este campioana Romaniei, cu jucatori valorosi. Chiar daca aveam posibilitatea sa preiau echipa in ianuarie, voiam sa fiu alaturi de jucatori.



Luati in considerare ca eu si staff-ul meu trebuie sa gestionam si ce se intampla peste 4 zile, asta s-a intamplat si in subconstientul jucatorilor, au avut momente de conservare.

Vin dupa un antrenor care a facut o munca buna si foarte buna, dar a creat si automatisme, se schimba in timp asta. S-a castigat cu reteta avuta de Dan, dar se poate castiga si cu ceea ce propunem noi. O sa vedeti un CFR care incearca sa schimbe din mers anumite lucruri, dar intr-o maniera echilibrata si nu drastica", a spus Iordanescu la finalul partidei.