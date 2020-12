EXCLUSIV | "El este pierderea cea mai grea a FCSB-ului!" Ce probleme de lot are Toni Petrea inaintea derby-ului cu CFR Cluj. "Tanase ar putea fi recuperat!"

FCSB este lider in Liga 1 dupa 12 etape, avand in acest moment 9 puncte peste adversara din urmatoarea runda, CFR Cluj.

Ros-albastrii vor juca in deplasare la Cluj pe 13 decembrie, in derby-ul etapei antrenorul Toni Petrea avand cateva probleme de lot. Sergiu Bus si Pantiru sunt accidentati, Florin Tanase iesind si el de pe teren cu probleme musculare, dupa doar 32 de minute, in meciul cu UTA.

In aceste conditii, Ionut Badea considera ca meciurile pe care FCSB le mai are de disputat vor putea demonstra daca echipa merita sau nu sa fie in fruntea clasamentului Ligii 1.

"Fara varf autentic, FCSB va fi vaduvita. Sergiu Bus este iesit din calcule pentru aproximativ o luna, nu va mai putea juca.

Legat de Tanase, e important momentul cand a ales sa se opreasca, sa nu mai continue partida. Din ce am vazut, pare a avea o problema musculara, nu stim daca este o leziune fibrilara sau doar o contractura. Probabil ca e o microleziune, dar important e cand s-a oprit.



Ar putea fi recuperat. Leziunile musculare necesita de obicei cel putin o saptamana pentru a se recupera, dar depinde de tratamentul pe care il face si de metodele de recuperare folosite. Neubert nu este numai un preparator fizic, ci si un om care stie cum sa recupereze jucatorii rapid dupa accidentari.

Legat de Pantiru, cred ca e o pierdere foare grea, nu stiu ce solutii ar mai putea avea Petrea in acea zona. Ultimele 3 meciuri pot fi un barometru pentru ceea ce este FCSB la momentul actual. Este un lider meritat pentru ceea ce a aratat pana acum, are poate cea mai mare forta ofensiva din Liga 1 in momentul de fata. Evident ca nu putem evalua partea defensiva foarte bine, dar merita sa fie pe locul 1.

Urmeaza meciul cu CFR ca o sa vina dupa o partida extrem de importanta din Europa League, dar care are un antrenor care nu prea lasa lucrurile la intamplare, cu jucatori buni si cu o faza defensiva bine pusa la punct. Va fi interesant de urmarit acest meci", a declarat Ionut Badea la Ora exacta in sport.