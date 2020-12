Sfarsit de an TERIBIL pentru Edi Iordanescu! Ce meciuri urmeaza pentru CFR Cluj in luna decembrie

Din articol Edi Iordanescu va avea parte de un program infernal in luna decembrie:

Edi Iordanescu va fi, cel mai probabil, noul antrenor al echipei CFR Cluj.

Ultimele informatii il dau pe Edi Iordanescu drept nou antrenor al lui CFR Cluj, urmand sa semneze un contract valabil pana in 2022.

Edi Iordanescu a mai fost la CFR Cluj in perioada iunie - iulie 2018, cand a stat pe banca echipei doar 3 meciuri.

Iordanescu sosea atunci intr-o perioada citica si era eliminat de Malmo din preliminariile Champions League. Acea infrangere a condus la demiterea sa dupa dupa doar 3 meciuri: CFR Cluj 1-0 Universitatea Craiova (Supercupa Romaniei), CFR Cluj 1-1 Botosani (Liga 1) si CFR Cluj 0-1 Malmo (turul 2 preliminar din Champions League).

Pe fostul antrenor al lui Gaz Metan Medias il asteapta o perioada la fel de dificila, poate chiar mai dificila decat in sezonul 2018/2019.

CFR Cluj vine dupa 3 titluri consecutive castigate in Liga 1 cu Dan Petrescu si o echipa a carei medie de varsta se situeaza in jurul a 30 de ani.

CFR Cluj are doua infrangeri in ultimele trei meciuri din Liga 1, a fost eliminata de Poli Iasi in Cupa Romaniei, iar in Europa League urmeaza sa joace meciul decisiv cu Young Boys, saptamana viitoare, cand este obligata sa castige pentru a merge in primavara europeana.

In Liga 1, CFR este la 6 puncte de liderul FCSB, iar peste doua etape, cele doua echipe se vor infrunta in duelul direct.

Edi Iordanescu va avea parte de un program infernal in luna decembrie:

6 decembrie: Poli Iasi - CFR Cluj, in runda 12 a Ligii 1

10 decembrie: Young Boys - CFR Cluj, meciul decisiv din Europa League

13 decembrie: CFR Cluj - FCSB, in runda 13 a Ligii 1

17 decembrie: Dinamo - CFR Cluj, in runda 14 a Ligii 1

22 decembrie: CFR Cluj - Universitatea Craiova, in runda 15 a Ligii 1