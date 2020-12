BREAKING NEWS: Iordanescu, prezentat OFICIAL la CFR Cluj! A facut deja primul antrenament: "Am mare incredere in echipa asta"

Iordanescu a semnat pana in vara cu CFR. Trebuie sa ia titlul si sa incerce o noua calificare in primavara europeana.

Iordanescu e fan Petrescu, dar crede ca CFR-ul poate obtine chiar mai mult decat a facut-o cu Super Dan pe banca: "Acest club poate sa produca performanta deosebita, mi-ar placea sa facem asta impreuna in urmatoarea perioada. Il respect foarte mult pe Dan Petrescu, sper sa continuam lucrurile foarte bune facute de el aici".



Iordanescu e incantat de ceea ce a gasit la Cluj: "Mi-am parcurs etapele natural. Sunt de aproape 10 ani antrenor principal, am avut proiecte grele. Nu am avut niciun club pe care sa-l lase mai jos decat l-am luat. Peste tot am mers in sus, traiectoria a fost pozitiva. CFR iti ofera posibilitatea, conditiile necesare, lotul atat de bun. S-a iesit prematur din Cupa, ne luptam pana la final pentru titlu si vrem sa jucam aceasta carte care pare imposibila in Elvetia, cu Young Boys".

Pe Iordanescu nu-l sperie faptul ca a fost dat afara acum doua sezoane dupa doar cateva saptamani in functie: "Vom fi suficient de maturi incat sa intoarcem situatia de acum, sa repunem echipa pe o panta ascendenta. Experienta ma face sa fiu un antrenor care sa nu ia decizii in functie de emotii. Faptul ca m-am intors e un mesaj clar si din partea clubului, am venit sa continui munca pe care am inceput-o in trecut".