Borja Valle a rupt tacerea dupa despartirea de Dinamo: "Nu pot sa inteleg cum exista asemenea oameni!" Ce a spus despre fanii dinamovisti

Borja Valle este primul fotbalist care si-a reziliat contractul cu Dinamo.

Mijlocasul ofensiv in varsta de 28 de ani nu a incasat niciun ban de cand a vent la clubul din Stefan cel Mare si a decis sa paraseasca echipa dupa doar 3 luni.

Spaniolul a vorbit pentru prima data despre situatia de la echipa antrenata de Cosmin Contra si a dezvaluit ca toate promisiunile care i-au fost facute cand a semnat contractul s-au dovedit a fi doar niste minciuni.

"Au trecut 91 de zile de la acea fotografie (cand s-a pozat in tricoul lui Dinamo), am plecat cu toata speranta din lume intr-o tara noua, un oras nou. Am mers acolo fericit, entuziasmat, la un club istoric cunoscut in toata lumea fotbalului, care avea un proiect grozav.

Trei luni mai tarziu am descoperit ca totul a fost doar o minciuna, ca tot ce am crezut zi de zi a fost de fapt doar o minciuna. Nu pot intelege cum exista oameni care se pot juca cu iluziile altora si ii pot face pe altii sa-si schimbe viata", a spus Borja Valle pentru agentia de impresariat spaniola Protio Sport.

Cu toate probleme intalnite in Romania, Valle a avut numai cuvinte de lauda la adresa suporterilor dinamovisti, care l-au impresionat prin faptul ca au fost mereu alaturi de echipa in momentele grele: "Treaba noastra este sa jucam fotbal, dar oricat de fericit ai fi la un club, trebuie sa pleci atunci cand vezi ca nu esti remunerat si nimic nu se repara. Multumesc clubului, voi purta mereu in suflet acei fani superbi.

Imi plac oamenii care sunt mereu prezenti, nu cei care se ascund! Astazi este o zi trista, dar viata continua! Mult succes lui Dinamo, oamenilor buni de acolo si fanilor. Va multumesc pentru dragostea oferita si pentru ca am descoperit o tara grozava. Este o mandrie sa spun ca am purtat tricoul lui Dinamo! Multumesc si mult succes! Inainte Dinamo! Putere! Multumesc Bucuresti, multumesc Romania!”.