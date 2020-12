Cum a trait tatal lui Radu Dragusin momentele cand fiul sau a debutat pentru Juventus: "Cert este ca dupa meci nu prea am putut sa dorm!"

Radu Dragusin a debutat la 18 ani pentru Juventus, in meciul din grupele Champions League, contra lui Dinamo Kiev, castigat de italieni cu 3-0.

Internationalul de tineret provine dintr-o familie care a facut sport de porformanta. Mama sa, Svetlana, a fost baschetbalista, iar tatal lui, Dan, a facut volei. Mama impreuna cu sora tanarului fundas roman, l-au asteptat acasa, la Torino, acolo unde locuiesc impreuna. Tatal lui a trait totul de la Bucuresti si a recunoscut ca nu a putut sa doarma dupa noaptea magica.

"Hm, nu stiu daca e atat de simplu de explicat ce simte un parinte intr-un astfel de moment. Cuvintele sunt putine ... Prin cap mi-au trecut fel de fel de ganduri! Cert este ca dupa meci nu prea am putut sa dorm. Au fost o multime de felicitari, normal. Suntem fericiti pentru el, foarte fericiti!", a spus tatal lui Radu Dragusin pentru DigiSport.

Tatal fundasului de la Juventus este convins ca fiul sau poate sa reuseasca deoarece a crescut intr-o casa de sportivi si este obisnuit cu disciplina. De asemenea, el a povestit cum s-a simtit in momentul cand l-a vazut la marginea terenului, asteptand sa intre pe teren.

"Vrea sus, in varf, iar asta nu se poate realiza fara munca. Sa stiti ca este foarte autocritic, stie ce-l astepata, ce trebuie sa faca si e foarte antrenabil. Normal, sunt tatal lui si pot fi acuzat de o doza de subiectivism. Dar eu cu el avem si altfel discutiile pentru ca am facut si eu sport si am fost manager. Mama lui a facut si ea sport de performanta, a crescut intr-o casa in care rigorile sportului au fost mereu prezente.

Multe, o avalansa! Dar in momentul ala am realizat ca pe 2 decembrie s-au implinit fix trei ani de la momentul in care am ajuns la Torino, pentru saptamana de antrenamente primita prin intermediul managerului sau, Florin Manea. Fix trei ani!

Este evident ca totul depinde numai de el, iar noi nu putem decat sa-l sustinem, sa-i oferim linistea necesara pentru ca el sa progreseze la un club atat de mare, o adevarata industrie. M-am convins de ce inseamna Juventus Torino acum trei ani. Am fost impresionat", a spus tatal lui Radu Dragusin.