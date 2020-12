"Juve, un nou contract sau il lasati sa plece?" Italienii de la Gazzetta dello Sport pun presiune pe Juventus dupa debutul impresionant al lui Dragusin: romanul e comparat cu Van Dijk

Radu Dragusin (18 ani) a ajuns subiect de discutie in presa internationala dupa ce si-a facut debutul in Champions League pentru Juventus.

La doar 18 ani, Radu Dragusin a debutat in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi. Andrea Pirlo a fost antrenorul care l-a trimis pe tanarul fundas central roman in duelul Juventus 3-0 Dinamo Kiev din grupele Champions League.

Dragusin l-a inlocuit pe turcul Demiral in minutul 69 al partidei de la Torino, iar Juventus a obtinut a patra victorie din grupa, fiind deja calificata in primavara europeana din Champions League.

Cu toate acestea, contractul lui Dragusin la Juventus expira in vara viitoare, iar jurnalistii italieni au inceput deja sa puna presiune pe sefii clubului torinez pentru a-i prelungi contractul:

"Juve, un nou contract sau il lasati sa plece", este titlul aparut in Gazzetta dello Sport.

Italienii spun ca dupa debutul impresionant pe care Dragusin l-a avut la doar 18 ani, acesta a fost luat in vizor de mai multe echipe.

"Un salt mare pentru acest sportiv puternic, serios, care trebuie sa se imbunatateasca din punct de vedere tehnic, dar care are un fizic excelent. Are o inaltime de peste 1.90, la fel ca Van Dijk. La Juve, el are modele ca Bonucci, Chiellini si De Ligt si este locul ideal pentru a creste. Juve va discuta cu siguranta despre prelungirea contractului sau, insa nu este un lucru cert, pentru ca vor veni si oferte din partea altor echipe. Este posibil ca in luna decembrie sa avem deja informatii noi", mai scriu jurnalistii de Gazzetta dello Sport.