Inceputul sfarsitului pentru Dinamo?! Dupa Contra si Borja Valle, si Javi Reyes a parasit clubul: "Nu mi-am imaginat niciodata asa ceva!"

Au inceput deja plecarile la echipa din Stefan cel Mare.

Cosmin Contra a sustinut joi ultimul antrenament la echipa din Stefan cel Mare, iar Borja Valle si Isma Lopez nu au participat la sedinta de pregatire. Cel mai probabil urmeaza ca si venezueleanul Alexander Gonzalez sa plece in urmatoarele zile

Dupa cum au informat sursele www.sport.ro, urmeaza si alte plecari de la clubul alb-rosu, toti fotbalistii straini veniti in aceasta vara dorind sa isi rezilieze contractele.

Pana ca fotbalistii sa isi incheie socotelile cu Dinamo, preparatorul fizic Javi Reyes a anuntat ca a parasit deja clubul printr-o postare pe o retea de socializare

"Noi tinem capul sus, profesionisti pana in ultima zi. Pacat pentru ceea ce ne-au facut, insa li se va intoarce, sa va amintiti de asta! Va imbratisez si va urez tot binele din lume!", este descrierea lui Reyes la clipul video in care explica situatia din aceasta perioada de la Dinamo.

Spaniolul care a lucrat cu Contra si in precedentul sau mandat in Stefan cel Mare a dezvaluit lipsa de respect cu care au fost tratati fotbalistii si staff-ul in ultimele luni de catre noua conducere.

"Nu mi-am imaginat niciodata ca poti avea o astfel de senzatie amara dupa un 3-0 in favoarea ta, insa din pacate, suntem aici de 98 de zile, in care a fost o mare lipsa de respect la adresa profesionistilor si a tuturor persoanelor. Plec cu un gust amar, cu o mare dezamagire. Ma intorceam intr-un loc in care am trecut prin momente mari, superbe, plin de bucurii, in care imi puneam multe sperante. Din pacate, nu poate fi asa, trebuie sa imi iau ramas bun cu acest gust amar si sa multumesc tuturor oamenilor din Bucuresti pentru cum ne-au primit dar si cu regret pentru modul in care conducerea ne-a tratat", a spus preparatorul fizic spaniol pe contul sau de Instagram.