BREAKING NEWS | Reactia lui Cristi Borcea dupa ce s-a spus ca ar urma sa se implice din nou la Dinamo! Anunt vehement despre soarta clubului: "E singura solutie!!!"

Dinamovistii au cerut o audienta la premierul Ludovic Orban, iar aceasta va avea loc vineri, la ora 17!

Cristi Borcea a negat faptul ca se va implica din nou la Dinamo si este convins ca pentru club urmeaza falimentul!

Fostul finantator din Stefan cel Mare spune ca singura solutie pentru supravietuirea lui Dinamo este construirea unui nou stadion, iar echipa sa o ia de la 0.

"E aceeasi dragoste, doar ca era tensiunea acumulata cat timp am fost conducator. Inainte de meciuri, dupa meciuri erau acele momente cu bucurie, cu tristete.

Am vazut prin presa ca maine ii adun, ca ma duc. Eu nu am nicio treaba, nicio legatura. Patrick poate sa mearga, sa se duca. Eu nu am nicio treaba, eu sunt la Cetate cu Gigi Netoiu la noi la agricultura.

Momentele frumoase si greutatile prin care am trecut... Au fost atatea trofee, nici pe timpul lui Ceausescu nu au fost. Si Dinamo unde a ajuns? E o durere dubla pentru mine, eu am si condus-o, am si fost in galerie de la 9 ani", a spus Cristi Borcea, la Digi Sport.

"Vorbeam cu nea Cornel Dinu aseara, e o situatie foarte grea si este o situatie pe care nu mai poate sa o salveze nimeni. Singura solutie este sa se faca un stadion cum s-a facut peste tot si sa porneasca de jos. Nimeni, niciunul care are 200, 350, 500 de milioane nu risca sa bage 10 milionae ca sa ajunga pe 0. Sa mai bage inca 10 ca poate termina campionatul si dupa sa bage inca 10 ca poate prinde playoff-ul.

E faliment, toti jucatorii straini au venit pentru bani. Salariile si ce s-a facut la Dinamo v-am spus-o... Am auzit de initiativa fostilor fotbalisti si e un lucru extraordinar. Fiecare dinamovist lupta pentru asta, asta e cel mai mare of, in momentul in care Dinamo va avea un stadion nou, va avea si echipa competitiva. Am spus-o de acum 3 ani, Dinamo fara stadion nu are niciun viitor. Ceea ce fac suporterii si fostii jucatori de la Dinamo, toate demersurile pe care le fac pentru un stadion este salvarea lui Dinamo, este renasterea. Dinamo e in moarte clinica de 3-4 ani. Intr-o luna de zile i se ia oxigenul, nu va mai fi nimeni si nimic la club. Asta e parerea mea!

Craiova a renascut si a devenit puternica cu un stadion nou. Rapidul la fel si cred ca usor usor va deveni o forta. Dinamo nu mai are in momentul de fata, este cea mai grea perioada din istoria acestui club", a mai spus Cristi Borcea.

O delegatie a dinamovistilor a obtinut o audienta cu primul ministru al tarii pentru a discuta situatia dramatica in care a ajuns clubul, dar si pe subiectul noului stadion.

Din delegatie vor face parte Ionel Danciulescu, Florin Raducioiu, Gica Mihali si Ionel Augustin, anunta Gazeta Sporturilor, dar surpriza vine din partea lui Borcea! Fostul finantator trebuia sa fie prezent la intalnirea cu premierul, care era initial programata la ora 14, insa a fost mutata ulterior, motiv pentru care in locul lui Cristi Borcea va merge Patrick, fiul sau, anunta sursa citata.