Bonetti ii avertizeaza pe fanii dinamovisti inca de la prima conferinta de presa: "Trebuie sa nu avem asteptari de la primele meciuri!"

Bonetti a vorbit despre lotul pe care il are la dispozitie.

Dario Bonetti a sustinut prima conferinta de presa in calitate de noul antrenor al lui Dinamo. Tehnicianul italian a precizat ca are un lot la dispozitie format din tineri, dupa plecarile in masa ale jucatorilor, si ca are nevoie de timp pentru a crea o echipa competitiva.

"Ma bucur ca m-am intors. Erau neasteptate problemele financiare, dar in fotbal se intampla acest lucru si trebuie sa ne bazam pe tineri. Problema este ca suntem in urma cu pregatirea. Sunt multi tineri, de perspectiva, dar au nevoie de timp sa isi imbunatateasca conditia, sa se evidentieze si sa joace multe meciuri in Liga 1. Sper sa fie un proiect care sa revitalizeze clubul.

Avem multi jucatori din 2001, 2002, 2003, 2004. Incerc sa cunosc jucatorii pentru a crea o echipa competitiva. Trebuie sa nu avem asteptari de la primele meciuri, trebuie sa fim realisti, pentru ca a trecut o saptamana de pregatire. Dar sunt optimist pe viitor. Trebuie sa o luam incet-incet si sa cream o echipa pe placul suporterilor.

Cei tineri pot face surprize, important e cand fac saltul catre un nivel superios. Nu pot avea un impact rapid. Incerc sa schimb sistemul de munca. Sunt jucatori care pot fi surprize cu Dinamo. In fotbal nu este nimic sigur. Doar munca este sigura", a precizat Dario Bonetti la conferinta de presa.