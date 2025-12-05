Norvegianul Johannes Klaebo, regele incontestabil al schiului fond şi vedetă aşteptată a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina din 2026 (6-22 februarie), a reuşit o nouă performanță.

Johannes Klaebo, bornă impresionantă la Cupa Mondială

El a înregistrat vineri, la Trondheim, în Norvegia, cea de-a 100-a sa victorie în probele individuale în Cupa Mondială, informează AFP.

Johannes Klaebo, în vârstă de 29 de ani, a câştigat proba de sprint în stil clasic de la Trondheim, devansându-i în final pe compatriotul său Oskar Optsad Vike şi pe suedezul Alvar Myhlback.

Klaebo, față în față cu un record absolut

Fenomenul schiului fond, care are în palmares 15 titluri mondiale şi cinci globuri de număr 1 mondial, are acum un total de 108 victorii în Cupa Mondială, dintre care 100 în probe individuale.

Cvintuplul campion olimpic poate doborî recordul absolut de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă (8) din februarie, pe pârtiile din Val di Fiemme.



Agerpres

