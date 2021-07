Iuliu Muresan, atacat de o legenda a lui Dinamo! "E ca si cum m-as fi dus eu sa salvez Clujul!"

Noul presedinte de la Dinamo nu are liniste.

Adus de suporterii actionari din DDB pentru a conduce clubul, Iuliu Muresan si-a intrat pe deplin in drepturi si a inceput sa faca miscari de trupe in Stefan cel Mare. Fostul conducator al CFR-ului insa are si contestatari, chiar printre legendele clubului. Danut Lupu e de parere ca noul presedinte nu are ce cauta la "caini", spunand ca aceasta a fost toata viata impotriva lui Dinamo.

"Iuliu Muresan e un administrator, e ca si cum m-as fi dus eu sa salvez Clujul! Tot respectul pentru el, dar s-a luptat toata viata impotriva lui Dinamo si acum vine sa salveze Dinamo! Trebuia sa vina un dinamovist.



Asa si eu vreau 5 mii de euro lunar si bani pe care ii iau la timp si sa spun ca salvez Steaua! Stau si ma gandesc cine a condus Dinamo de-a lungul anilor si cine in ultimul timp", a spus Danut Lupu, conform digisport.