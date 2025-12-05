Dawa a suferit o accidentare gravă la genunchi în luna martie, când se afla la naționala Camerunului. La final de 2025, stoperul este foarte aproape de revenirea pe gazon, însă recent a primit o veste proastă din partea patronului de la FCSB.



"Mihai Popescu și Dawa sunt cam gata amândoi. Dawa revine el, dar la accidentarea pe care a avut-o el, nu ne mai punem baza în el. Revine, dar să vedem cum revine", spunea Gigi Becali, la Digisport, săptămâna trecută.

Joyskim Dawa: "Vreau să joc la FCSB în a doua parte a sezonului. Cred că ne vom reveni în play-off"



Prezent la un eveniment organizat într-un mall din București, vineri, Joyskim Dawa a anunțat că este dornic să joace la FCSB în a doua parte a sezonului, când ar urma să fie recuperat sută la sută din punct de vedere fizic.



"Derby-ul cu Dinamo? Va fi un meci dificil și important pentru noi. Avem șansa de a reveni pe loc de play-off. Echipa e foarte concentrată și va da totul pentru a câștiga. Nu voi putea juca la acest meci, dar sper să joc în play-off.



Recuperarea decurge bine. Îmi iau timp suficient pentru că a fost vorba de o accidentare serioasă și vreau să fiu sută la sută. Vreau să joc în a doua parte a sezonului.



De ce să nu câștigăm din nou titlul? Acum suntem într-o situație grea, dar cred că ne vom reveni în play-off, acolo unde va începe un nou campionat. Trebuie să începem să câștigăm din nou", a spus Dawa.

Dawa, al patrulea sezon la FCSB



Pentru Dawa, sezonul în curs este al patrulea la FCSB, alături de care a câștigat două titluri și a evoluat în cupele europene.



Camerunezul a ajuns în România în vara anului 2021, la FC Botoșani, care l-a transferat din Letonia, de la Valmiera. După un singur sezon a fost adus de Gigi Becali la FCSB pentru 350.000 de euro.

