NEWS ALERT | Dario Bonetti a semnat contractul cu Dinamo. Perioada pentru care s-au inteles cele doua parti  

Dario Bonetti a semnat cu Dinamo un contract valabil pentru un an cu posibilitatea de prelungire pentru inca unul.

La sosirea in Romania, antrenorul italian a declarat ca isi doreste sa salveze echipa si va face tot ce poate pentru a remedia situatia critica de la echipa.

"Intotdeauna sunt bucuros ca am sansa sa vin aici. Nu stiu nimic pentru moment, trebuie sa ma intalnesc cu oficialii, sa inteleg ce se intampla. Treaba mea este sa antrenez, restul nu este problema mea. Iubesc fotbalul si iubesc Dinamo. Daca sunt aici este clar ca vreau sa antrenez la un club, sunt aici pentru ca vreau sa fac ceva.", a declarat Bonetti la sosirea in Romania, in urma cu doua zile.

Dario Bonetti, cel cu care 'cainii' au castigat ultimele doua trofee, Cupa si Supercupa Romaniei, s-a intors in Stefan cel Mare pentru a o scoate pe Dinamo din criza.