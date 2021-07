O noua plecare de la Dinamo! Administrator judiciar aduce precizari de ultima ora: "Isi vor lua conform planului de reorganizare"

Situatia de la Dinamo incepe sa se limpezeasca.

"Cainii" s-au despartit de inca un fotbalist marti, dupa ce in urma cu doar o zi au anuntat rezilirea contractelor lui Adam Nemec, Diego Fabbrini si Ante Puljic. Ultimul plecat de numeste Vlad Achim, mijlocasul roman care isi prelungise contractul in iarna pana in vara lui 2022. Dupa ce Florin Manea a anuntat ca mijlocasul italian are sanse mari sa castige multi bani la FIFA, administratorul judiciar al lui Dinamo, Razvan Zavaleanu, a explicat care este situatia cu adevarat din punct de vedere legal.

"Primilor trei despre care ati vorbit le-am denuntat contractele potrivit legii insolventei. Nu a fost vorba de o reziliere ca act bilateral. In privinta lui Achim, am semnat o reziliere de comun acord. Nu o sa intru in amanunte, dar ne-am despartit de Achim in termeni amiabili. In schimb, ceilalti trei jucatori cred ca vor incerca sa isi valorifice drepturile in justitie. S-a deschis procedura insolventei. Este foarte clar ce se va intampla cu drepturile. Procedurile deschise la FIFA se suspenda din pricina prevederilor legii insolventei.

Fiecare poate face ce isi doreste. Sansele sa se ajunga la ceva sunt extrem de mici. Pentru ceea ce este de dinainte de deschiderea procedurii, isi vor lua conform planului de reorganizare. Pentru ceea ce spera sa obtina, asa cum spunea domnul Manea, despre Fabbrini, exista un text legal foarte clar care spune ca nu se poate adauga nimic creantelor de dinainte de deschiderea procedurii dupa data deschiderii.



Se ingheata datoriile la data deschiderii procedurii, niciun fel de accesorii nu mai pot curge, majorari, dobanzi, penalitati, nimic nu mai poate fi adaugat creantei cu care a fost surprins creditorul la data deschiderii procedurii. Va trebui sa avem un tabel de creditori. Dupa ramanerea definitiva, avem trezeci de zile pentru depunerea planului de reorganizare, pe care ne propunem sa il avem pana la data licentierii pentru sezonul viitor, 31 martie 2022. Se numeste perioada de observatie.

Dupa aceasta perioada, se poate propune un plan de reorganizare sau se poate intra in faliment. Daca avem un contract activ in acest moment, trebuie sa platim potrivit contractului respectiv. Putem negocia cu jucatorii, dar nu sunt obligati sa accepte negocierea. Daca nu putem sa negociem si credem ca nu putem suporta salariile lor, putem sa le denuntam contractele asa cum am facut cu cei trei despre care am discutat mai devreme", a spus Zavaleanu, la Digisport.