"Dinamo a renuntat foarte usor la Dusan Uhrin!" Tehnicianul ceh, regretat in Stefan cel Mare

Dusan Uhrin a plecat de la Dinamo in aceasta vara.

Incertitudinea a planat la Dinamo in aceasta vara, insa lucrurile par sa intre pe un fagas normal, asta dupa ce fanii din DDB au luat decizia ca este nevoie de intrarea in insolventa pentru a face fata datoriilor stranse din trecut, care se ridica la ordinul a catorva milioane de euro.

Jucatorii au fost victime colaterale ale acestui proces, la fel si Dusan Uhrin, iar tehnicianul a ales sa plece, lasandu-l pe noul presedinte, Iuliu Muresan, sa-si aduca un antrenor agreat de el si care sa-si asume toata situatia in care formatia este. Totusi, Florin Prunea, fost presedinte in Stefan cel Mare, e de parere ca este o mare greseala plecarea tehnicianului.

"Dinamo a renuntat foarte usor la Dusan. De fapt, i s-a fortat mana sa plece. Nu mi s-a parut normal ca, in momentul in care se schimba conducerea executiva, deja sa apara in presa ca se discuta cu antrenori. S-a discutat suta la suta pe la spate", a declarat Florin Prunea, la Prosport.