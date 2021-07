EXCLUSIV | A plecat de la Dinamo, dar stie care este principala problema a clubului: "Nu ai cum sa construiesti cand tu la patru luni schimbi antrenorul!"

Dinamo se afla in impas.

Mario Nicolae, fostul manager al lui Dinamo a vorbit despre viitorul echipei. El crede ca Dinamo nu are cum sa isi revina cat timp echipa nu are parte de constanta pe banca tehnica si in conducere. Intr-o interventie telefonica, in direct la Ora Exacta in Sport, Nicolae a explicat care sunt principalele probleme de la Dinamo.

"Cred ca oricine urmareste stirile de zi cu zi si oricine urmareste stirile de zi cu zi si oricine este implicat in viata lui Dinamo simte ca viitorul este trist si intunecat. Chiar daca au fost facute niste schimbari in ultimele doua saptamani la nivel de conducere, intarzie sa apara acele vesti bune, si aici ma refer la cea mai importanta, sa se ridice interdictia de a face transferuri, dar si la nivel de stabilitate a lotului. A venit Dario Bonetti, dar el nu este conectat la ceea ce inseamna Dinamo in ultimii ani buni, chiar daca a avut performante foarte bune si stie ce inseamna spiritul dinamovist.

Din pacate, la Dinamo s-au intamplat foarte multe lucruri in ultimii ani, si atunci nu ii va fi usor nici lui Dario Bonetti, mai ales ca exista si probleme legate de alcatuirea unui staff, auzeam ca discutati despre un staff puternic sau un staff foarte bine pregatit si asa este, e nevoie de un staff numeros, e nevoie sa ai oameni pregatiti pe fiecare departament si in momentul de fata Dinamo sufera enorm la acest aspect.

E clar ca a venit cu dragpste pentru club, cu ambitie, dar imi este teama sa nu dispara entuziasmul acesta rapid, eu va spun, am fost acoli in ultimele sase luni, am vazut despre ce este vorba, eu cred ca aici este problema lui Dinamo, in ultimii ani, este asta este unde se afla acum, pentru ca nu a existat unitate in cadrul clubului, ma refer la tot ce inseamna management, la tot ce inseamna conducere si mai apoi la banca tehnica si asa mai departe.

Domnul Muresan, e clar, experienta foarte mare, rezultate foarte mari ca ca om aflat in conducerea celor de la CFR Cluj, dar daca nu il vor sprijini cei din club, cei vechi, pentru ac exista in club oameni care lucreaza de 20-15 de ani de zile. Daca nu exista o unitate si fiecare om sa isi asume sa schimbe ceva la Dinamo, Dinamo va avea aceleasi probleme.

Bonetti este a 15-lea antrenor din 2016 pana azi. Vorbim de cinci sezoane, Dinamo schimba, in medie, intre trei si patru antrenori pe sezon. Si in conducere, a fost domnul Dinu Gheorghe, a fost Daniel Stanciu, a fost Florin Prunea, nu ai cum sa contruiesti cand tu nu ai o coerenta la nivel de conducere si de banca tehnica. Ce poti tu sa construiesti cand tu, la trei-patru schimbi antrenorii", a spus Mario Nicolae.