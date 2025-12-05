Donald Trump, despre CM 2026: "Vânzările de bilete bat recorduri, este fantastic"

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre Cupa Mondială din 2026 înaintea tragerii la sorţi de la Washington, el salutând deja succesul competiţiei foarte aşteptate din vara viitoare, relatează Le Figaro.



„Este o mare onoare să fiu aici”, a declarat Donald Trump pentru RMC înaintea tragerii la sorţi, potrivit News.ro.



„Gianni (Infantino) a făcut o treabă fantastică. Vânzările de bilete bat recorduri, este fantastic. Au Statele Unite şanse să câştige Cupa Mondială? Cred că da, au o mică şansă.



Este o competiţie dificilă, dar avem o şansă. Ce ţară voi susţine? Ştiţi, obişnuiesc să susţin multe ţări. Dar de data aceasta, voi fi în special de partea Statelor Unite.”

