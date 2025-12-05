GALERIE FOTO Carlo Ancelotti, apariție de senzație la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială! Cum arată soția selecționerului Braziliei

Carlo Ancelotti, apariție de senzație la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială! Cum arată soția selecționerului Braziliei CM 2026
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 se desfășoară la Washington.

Carlo Ancelotti
tragerea la sorti
CM 2026
Cupa Mondiala
Brazilia
Selecționerii reprezentativelor deja calificate la Cupa Mondială au fost prezenți la eveniment, dar au luat parte și staruri din afara lumii fotbalului.

Carlo Ancelotti, apariție de senzație la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială

  • Gettyimages 2250157101
Actorii Kevin Hart și Heidi Klum au fost gazdele evenimentului, iar pe scena de la Washington au urcat Andrea Bocelli, Robbie Williams și Nicole Scherzinger. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost și el prezent la tragerea de sorți.

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a fost prezent la tragerea la sorți pentru grupele pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic din 2026.

Fostul antrenor al lui Real Madrid a apărut la eveniment alături de soția sa, canadianca Mariann Barrena McClay. Cei doi s-au căsătorit în 2014.

McClay are 55 de ani, este mai tânără cu 11 ani decât legendarul antrenor, și este o afaceristă de succes din domeniul industriei de beauty.

Mariann Barrena McClay este a doua soție a lui Ancelotti. Fostul antrenor al lui Real Madrid a mai fost căsători în perioada 1983-2008 cu Luisa Ancelotti, alături de care are doi copii, pe Davide și pe Katia Ancelotti.

