"Sunt convins ca CFR se va califica cel putin in Europa League!" Marius Sumudica, sustinut de un oficial al lui Dinamo

Clujenii au trecut cu emotii de Borac Banja Luka.

Fostul presedinte de la CFR, actualmente director executiv la Dinamo, Iuliu Muresan crede ca aducerea lui Marius Sumudica este una de bun augur pentru ardeleni, iar acesta va reusi sa duca echipa cel putin in grupele Europa League, avand experienta de partea sa.

"Cand m-am uitat eu era 0-0 si s-a facut 2-0 repede si am avut emotii, dar Chipciu a rezolvat cu o executie extraordinara. Asta inseamna jucatorul cu valoare, care rezolva pe cont propriu o partida. Si eu ma bazez ca la Dinamo sunt jucatori care pot face diferenta prin niste executii si in fiecare meci e posibil ca o asemenea executie sa bage trei puncte in clasament si asta ne dorim.

La CFR e presiune tot timpul, dar lui Sumudica nu i-ar placea fara presiune, el sub presiune lucreaza mai bine si se simte in largul lui, asa ca nu-mi fac probleme pentru CFR, sunt convins ca se va califica cel putin in Europa League", a declarat Iuliu Muresan.