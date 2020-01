BOMBA in vestiar dupa scandalul MONSTRU de la Craiova? Papura, apel DISPERAT dupa 3-1 cu Medias: "Dezbinati, pierdem toti!"

Craiova s-a impus cu 3-1 in fata lui Gaz Metan, dar evolutia buna a fost umbrita de conflictul dintre suporteri si Pigliacelli.

Antrenorul Craiovei s-a declarat multumit de jocul echipei sale de astazi, insa a trimis un semnal de alarma catre suporterii echipei si le-a spus ca daca va continua conflictul dintre ei si Pigliacelli, echipa va avea de suferit. Corneliu Papura spune ca disputa dintre suporteri si Pigliacelli a plecat de la 'informatiile false' care au ajuns la acestia in ultimele saptamani.

"Am facut un meci foarte bun, meritam sa inscriem mai mult, e singurul regret. Am dominat jocul si nu se pune problema invingatoarei.

Foarte multe lovituri libere i-au adus in joc, singura modalitate a lor prin care ar fi putut sa inscrie.

Este un lucru rau pentru echipa. In momentul in care vom fi dezbinati, lucrurile nu vor merge bine pentru Craiova. Le inteleg supararea, dar important este sa fim uniti, altfel nu vom reusi nimic. Ar fi bine sa ne punem cu totii la masa si sa sustinem echipa, e cel mai important lucru. Orice conflict nu va duce niciodata la nimic bun, cu totii vom pierde. Astazi este Mirko, maine este alt jucator sau antrenor, cu siguranta vom pierde. Eu nu astept pe nimeni la nicio sedinta, uniti vom fi mult mai puternici. Am facut o pregatire buna si astazi am fost foarte motivati sa castigam, cand victoria vine in urma unui joc bun este incantator. Sa speram ca pe viitor vom fi mult mai uniti si lucrurile sper sa mearga din ce in ce mai bine", a spus Corneliu Papura.

"Nu stiu ce se intampla, ceva divergente intre galerie si Mirko, sunt oameni maturi, cred ca vor vorbi si totul se va calma. Pigliacelli sa faca ce a facut si pana acum, daca a gresit sa isi ceara scuze si cu siguranta galeria il va ierta pentru ca este un jucator valoros si avem nevoie de astfel de jucatori", a spus Bancu la finalul partidei.