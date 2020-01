ULTIMA ORA | Le e teama ca nu iau licenta! Decizie ISTORICA luata de Universitatea Craiova! Ce vor sa faca oltenii! Comunicatul emis de club

Decizie de ultima ora luata de Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a emis un comunicat pe site-ul oficial al clubului in care anunta ca isi va face echipa de fotbal feminin. Craiova este primul club din Liga 1 care isi va face o astfel de echipa. Razvan Burleanu a declarat ca daca cluburile din Liga 1 nu isi vor face echipa de fotbal feminin, nu vor primi licenta. Aceasta decizie a FRF ar urma sa intre in vigoare din sezonul 2021-2022.



"Sub indrumarea antrenoarei Adriana Rogojina, invitam toate persoanele doritoare in cadrul selectiei pentur echipa de fotbal feminin U15 a Universitatii Craiova. Cand? Duminica, 26 ianuarie 2020, ora 15:30. Unde? La stadionul Aripile (baza sportiva de la Aeroport). Cum trebuie sa ma prezint? Obligatoriu in trening complet si cu ghete de fotbal", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al clubului.