Razboi civil la Craiova: Pigliacelli atacat de peluza! Suporterii s-au impartit in doua: ce s-a intamplat pe stadion

S-a creat un adevarat conflict intre suporterii oltenilor la meciul cu Gaz Metan.

Toata repriza a doua, fanii oltenilor de la peluza au scandat impotriva lui Pigliacelli. Suporterii de la tribuna nu au fost de acord cu aceste scandari si s-a creat un conflict intre cele doua grupuri de fani.

Pigliacelli a intrat in dizgratia fanilor olteni, dupa ce ultrasii au aflat de problemele pe care acesta le crea in vestiar. Piturca l-a exclus din lot in urma actelor de indisciplina, iar italianul a fost trecut pe lista de transferuri in aceasta iarna. Dupa plecarea lui Piturca, Pigliacelli a fost reprimit in lot si sters de pe lista de plecari.

La finalul partidei cu Gaz Metan, jucatorii au mers sa salute galeria. Suporterii de la Peluza Nord au refuzat sa cante alaturi de fotbalisti, cerand ca Pigliacelli sa plece din grupul lor. Au existat mai multe schimburi de replici intre italian si fani, iar restul jucatorilor au insistat ca portarul sa ramana alaturi de ei.

"Au fost ceva discutii la finalul partidei. Suntem toti pentru unul si unul pentru toti, sunt convins ca problemele vor fi rezolvate", a comentat Dan Nistor la finalul jocului.

Pe parcursul partidei, in Peluza Nord a stadionului Ion Oblemenco au aparut mai multe bannere care il vizau pe Pigliacelli: "Tradatorii sa plateasca/Ca sa nu se inmulteasca" si "Indiferenta fata de culori din vestiar/Doare si ne lasa un gust amar", i-au transmis.