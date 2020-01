Craiova deschide etapa 23 din Liga 1! Sorin Cartu: "Piturca a avut ghinion!" Ce spune presedintele oltenilor despre lupta din Liga 1

Craiova o intalneste pe Gaz Metan, pe teren propriu, vineri, ora 20:00.

Sorin Cartu a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre meciul cu Gaz Metan, dar si despre perioada petrecuta de Victor Piturca in Banie. Craiova continua lupta in Liga 1 si mai are 4 meciuri in care isi poate asigura un loc de play-off. Prima disputa va fi pe teren propriu cu Gaz Metan.

"Vrem sa fim acolo in play-off, din pacate nu suntem calificati matematic. Daca nu aveam probleme cu jucatorii, poate eram calificati si matematic.

E un meci important, nu pot sa spun capital, pentru ca mai sunt patru jocuri pentru obiectivul play-off, dar e un meci important si care ne poate inscrie pe o anumita orbita. Daca facem 40 de puncte dupa meciul cu Gaz Metan, altfel vedem celelalte partide. Noi ne gandim ca suntem favoriti la aceasta partida si trebuie sa o rezolvam, venim dupa o pregatire buna. Nimeni nu stie forma sportiva de la primul joc, e foarte greu de obtinut, dar acelasi lucru e si pentru ei. Vedem ce va iesi pe teren.

Este un program pe care il stim, e o situatie pe care stim cum trebuie sa o abordam si eu am incredere ca va fi un plus la sfarsitul celor 4 jocuri.

De la Qaka, Ionita si Kelic am avut alte asteptari si e normal sa incercam si cu altii. Inca nu sunt inchise optiunile pentru a mai veni alti jucatori. De plecat nu avem nimic concret pentru niciun jucator. Bancu nu prea a jucat ca vine dupa acea ruptura pe care a avut-o la partida cu FCSB si pe toata perioada cantonamentului de la turci, a facut exercitii cu preparatorii fizici si apoi din a treia saptamana a inceput lucrul cu echipa. Usor incearca si el si Koljic sa ajunga la parametrii competitivi. Koljic probabil va fi pe banca de rezerve la partida cu Gaz Metan, se preconizeaza sa intre 20-30 de minute. Si Bancu s-ar putea sa fie pe banca, desi e dificil sa mergi cu 2 jucatori incerti pe banca, nu stii de cine ai nevoie", a spus Cartu la PRO X.

"Piturca a avut ghinion"

Sorin Cartu a vorbit despre perioada in care Victor Piturca a pregatit echipa si spune ca acesta spune ca greselile catorva jucatori a dus la decizia drastica a fostului selectioner.

"Nu s-a dorit o schimbare a lui Cornel atunci, s-a dorit o imbunatatire a bancii tehnice cu Piturca, era clar ca fiind un antrenor cu mare experienta se astepta toata lumea sa fie un plus. A avut si ghinion toata colaborarea asta, nu neaparat rezultatele au fost decisive. Daca nu ar fi fost niste greseli individuale ale unor anumiti jucatori, care clar au intors rezultatul, ar fi fost 4-5 puncte in plus. El nu a beneficiat deloc de prezenta lui Koljic in atac, iar echipa arata altfel cand el e in atac.

Eu nu am ce sa-i reprosez lui Piturca, nu ma apuc sa analize pentru ca si respectul meu pe care il am fata de Piturca si fata de antrenorii care sunt acolo. Nu intra in atributiile mele sa fac asta", a mai spus Cartu.

"Gica Craioveanu nu a plecat niciodata"

Craioveanu a spus la inceputul acestei luni ca se va retrage de la echipa oltenilor, deoarece nu este pus in valoare asa cum trebuie. Sorin Cartu a motivat acele declaratii ca fiind la suparare si spune ca din punctul lui de vedere, Craioveanu nu a plecat niciodata de la echipa:

"Craioveanu s-a grabit, trebuia sa aiba o discutie cu Rotaru daca avea ceva nemultumiri. Intre ei nu e o relatie de sef cu subaltern, ei au o relatie de prietenie si atunci cand esti prieten cu cineva nu actionezi asa radical. Colaborarea nu a fost niciodata intrerupta, nu vad sa fie ceva radical cum a parut atunci Gica. Din punctul meu de vedere, Gica Craioveanu nu a plecat niciodata, el a fost tot timpul aici. Isi rezolva ei problemele."

"Dan Nistor e un castig pentru Craiova"

Nistor a fost adus ce Craiova in aceasta iarna si a impresionat deja in cantonamentul din Turcia. Sorint Cartu este de parere ca va fi un plus in angrenajul echipei:

"Dan Nistor e un castig, un plus. Am vazut si eu din modul in care a participat la tot ce a insemnat cantonamentul din Turcia. Am avut discutii cu el, e incantat de ce a gasit aici la echipa si sunt convins cu acest plus se va materializa. E fotbalist cu calitati si datoria coechipierilor este sa-i exploateze calitatile. Sigur va fi bine pentru echipa."