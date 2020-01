Edi Iordanescu, in depresie dupa primul meci din 2020! Ce a zis la finalul partidei de la Craiova

Gaz Metan nu a reusit sa puna prea multe probleme oltenilor, care au condus jocul pe tot parcursul meciului. Edi Iordanescu spune ca rezultatul este justificat si are un mare semn de intrebare in urma jocului prestat de jucatorii sai astazi.

Gaz Metan ramane cu 35 de puncte dupa aceasta etapa si daca Viitorul si Botosani isi vor castiga meciurile, mediesenii pot pierde locul de play-off.

"Chiar daca sunt lucruri care nu imi place sa le recunosc, trebuie sa le accept, pentru ca altfel nu le vom depasi si corecta. Partea mentala a fost problema din punctul meu de vedere, foarte multa teama in joc. Am simtit presiunea, ne-a fost frica de joc, de rezultat si nu stiu daca 3-4 jucatori au reusit sa se adapteze rapid la ritmul jocului. Stiu ca suntem un club mic si inca nu ne-am indeplinit obiectivul, dar trebuie sa avem alta forta mentala, altfel ne va fi greu. Cea mai buna echipa de pe teren a castigat. Rezultatul e justificat, singura nemultumire este golul 3, unde clar a fost un fault in atac.

Sunt lucruri care trebuie reglate rapid, pentru a emite pretentii in continuare. Avem nevoie de puncte, dar trebuie sa ne refacem conexiunile de joc. Sa ne asumam lucruri, sa luam actiuni individuale. Am facut 3 transferuri si ne-au plecat 4 jucatori. Consider ca am mai fi avut nevoie de 1-2 jucatori. Din cei 3 adusi, doar Hora a venit de la inceput. Am pierdut la majoritatea capitolelor azi si asta imi da de gandit. Peste 7 zile avem un meci cu CFR-ul, care nu mai au nevoie de nicio prezentare", a spus Edi Iordanescu la finalul partidei.

Gaz Metan primeste vizita CFR-ului pe 8 februarie.