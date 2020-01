Craiova - Gaz Metan, 20:00, LIVE TEXT | Duel de play-off in primul meci din etapa 23! Oltenii, increzatori inaintea meciului: "Ne gandim ca suntem favoriti" | ECHIPELE PROBABILE

Meciul Craiova - Gaz Metan va fi live text pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

Craiova va juca primul meci din acest an pe teren propriu, sub comanda lui Corneliu Papura, fostul secund al lui Victor Piturca. Acesta a mai fost principal si inaintea numirii fostului selectioner si a revenit odata cu plecarea acestuia.

Craiova este pe locul 4 in Liga 1, cu 37 de puncte, in timp ce Gaz Metan este la un singur punct distanta, pe locul 5. Ambele echipe se lupta pentru un loc in play-off.

Sorin Cartu: "Vrem sa fim in play-off. Ne gandim ca suntem favoriti la aceasta partida"

"Vrem sa fim acolo in play-off, din pacate nu suntem calificati matematic. Daca nu aveam probleme cu jucatorii, poate eram calificati si matematic.

E un meci important, nu pot sa spun capital, pentru ca mai sunt patru jocuri pentru obiectivul play-off, dar e un meci important si care ne poate inscrie pe o anumita orbita. Daca facem 40 de puncte dupa meciul cu Gaz Metan, altfel vedem celelalte partide. Noi ne gandim ca suntem favoriti la aceasta partida si trebuie sa o rezolvam, venim dupa o pregatire buna. Nimeni nu stie forma sportiva de la primul joc, e foarte greu de obtinut, dar acelasi lucru e si pentru ei. Vedem ce va iesi pe teren", a spus presedintele Craiovei, Sorin Cartu.

Ambele echipe au reusit transferuri spectaculoase in aceasta iarna. Craiova l-a adus pe Dan Nistor de la Dinamo, in timp ce Gaz Metan se lauda cu sosirea lui Ioan Hora si Mihai Butean, fundasul imprumutat de la CFR Cluj.

Echipele probabile:

Craiova: 13. Pigliacelli, 18. Vladoiu, 15. Cosici, 26. Acka, 5. Vatajelu, 16. Nistor, 8. Mateiu, 10. Cicaldau, 9. Ivan, 7. Roman, 28. Mihaila

Antrenor: Corneliu Papura

Gaz Metan: 12. Plesca, 13. Pleasca, 23. Constantin, 25. Larie, 98. Velisar, 17. Fofana, 67. Rosu, 9. Bus, 27. Cardoso, 22. Costea, 10. Hora

Antrenor: Edi Iordanescu

