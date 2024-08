Noul antrenor al giuleștenilor a fost prezentat oficial în cursul zilei de miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Dan Șucu: ”Marius ne-a promis că va reuși să readucă energia la Rapid!”

Dan Șucu, patronul Rapidului, care în urmă cu câteva luni spunea că tehnicianul nu se pliază pe filosofia clubului, s-a aflat și el alături de Marius Șumudică și a oferit o primă reacție după numirea sa.

”Văd numai zâmbete. Asta e bine. Din punctul meu de vedere, mă simt cu energia la minim, dar Marius ne-a promis că va reuși să readucă energia, optimismul și suntem aici cu toții să îl sprijinim. O vom face cu cea mai mare tărie.

Locul Rapidului nu este unde se află acum în clasament, asta este evident. Lucrurile bune care se întâmplă în club nu își pot arăta cu adevărat contribuția până când zona sportivă nu ajunge înapoi în locul unde merită”, a fost prima reacție a lui Dan Șucu.

Totodată, Dan Șucu a explicat motivul pentru care la finalul sezonului trecut a optat pentru aducerea pe bancă a lui Neil Lennon.

”Faptul că este rapidist este frișca de pe tort. Competența și rezultatele pe care le-a avut până acum sunt tortul principal. Noi am avut un număr de discuții în care am încercat să ne cunoaștem punctele de vedere. I-am explicat că este prima noastră opțiune ca antrenor român, dar avem și opțiunea unui antrenor străin. Am încercat-o, am ajuns la concluzia pe care ați văzut-o și ne bucurăm că am revenit la prima noastră opțiune”, a mai spus patronul Rapidului.

Marius Șumudică a revenit la Rapid

După demiterea lui Neil Lennon, Dan Șucu & co. au ajuns la un acord cu Marius Șumudică, antrenorul despre care s-a spus că va prelua Rapid și la finalul stagiunii precedente.

”Șumi” va debuta vineri pe banca giuleștenilor, împotriva celor de la Poli Iași, echipă care vine cu un moral bun după ce a remizat cu Dinamo (2-2) și a învins-o pe FCSB (1-0). Apoi, Rapid va avea parte tot de un meci în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul clasamentului din Superliga României.

Primul meci al lui Rapid în Giulești, cu Marius Șumudică pe banca tehnică va fi abia după pauza pentru meciurile echipei naționale, pe 14 septembrie, cu U Cluj.