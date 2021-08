Bogdan Vintilă, fostul tehnician al lui FCSB: „E o problemă pe care o cunoști de când te faci antrenor”

Bondan Vintilă a dezvăluit problemele din viața unui antrenor.

Bogdan Vintilă a antrenat-o pe FCSB în perioada 2019-2020. Sub comanda sa, clubul patronat de Gigi Becali s-a clasat pe locul 5 la sfârșitul campionatului, iar finanțatorul roș-albaștrilor a luat decizia de a-l învesti pe banca tehnică pe Toni Petrea, alături de Thomas Neubert, preparatorul fizic.

În ultimul an, Bogdan Vintilă a pregătit-o pe FCSB 2 și a ratat playoff-ul pentru promovarea în Liga 2 chiar contra lui CSA Steaua. Însă la 1 iulie 2021, antrenorul a anunțat că a reziliat pe cale amiabilă contractul cu FCSB.

Cu toate acestea, tenicianul nu regretă perioada petrecută la echipa roș-albastră și susține că nu îmbunătățirea CV-ului a fost motivul pentru care a acceptat oferta, ci pasiunea pentru antrenorat.

Vintilă: „Am mers la FCSB pentru că îmi place să antrenez”



„Da, probabil lumea a acuzat că am mers la FCSB pentru CV. Chiar nu am mers din acest motiv. Am mers pentru că era o provocare, am mers pentru că sunt antrenor și îmi doresc să antrenez, am mers pentru că știam în proporție mare jucătorii care erau acolo, pentru ca au lucrat la Viitorul cu mine. Am mers pentru că îmi place să antrenez.

Sunt antrenorul care vrea să joace fotbal spectaculos, cu riscul de a fi dat afară. Pentru că, vă dau un exemplu, la Metaloglobus am promovat din Liga 3 în Liga 2, după care am mers pe același nucleu de jucători și nu am adunat așa de multe puncte, adică am adunat ceva puncte pe un joc spectaculos, dar nu marcam. Adică jucam un fotbal modern cu jucători de Liga 3 care au promovat la Liga 2. Nu am facut foarte multe achizitii. La Voluntari la fel”, a declarat Bogdan Vintilă pentru ProSport.

În acest moment, tehnicianul este liber de contract și spune că e deschis la orice negociere. Fostul jucător al lui FC Argeș nu este pretențios și admite că ar accepta propunerea unui club care nu are neapărat un proiect ambițios sau condiții de pregătire ca FCSB.

„Pentru a prinde un angajament trebuie să ai șansă sau să cunoști persoanele potrivite”



„Sunt antrenori care nu au angajament. E o problemă pe care o cunoști încă de când te faci antrenor, pentru că sunt puține echipe și foarte mulți antrenori. Iar pentru a prinde un angajament trebuie să ai o anumită doză de șansă, să cunoști persoanele potrivite la momentul potrivit.

Eu acum aștept și îmi doresc să preiau orice echipă la orice nivel, pentru că îmi place să antrenez. Nu sunt genul de antrenor care așteaptă proiectul ideal, cu salarii la zi, cu un lot bun. Nu, pentru că e foarte greu să găsești la noi așa ceva și trebuie să știi să te adaptezi. Sunt situatii la noi în care tu, ca antrenor, trebuie să te descurci și cu trei mingi și fără refacere. Trebuie să-ți meargă mintea și să faci tot ce e posibil”, a mai dezvăluit antrenorul român, conform sursei mai sus menționate.

De-a lungul carierei, Bogdan Vintilă a fost secundul lui Gică Hagi la Galatasaray și Viitorul Constanța, iar din postura de antrenor principal a pregătit echipa națională a României U17, FC Voluntari și FCSB.