Evolutia echipei l-a INSPAIMANTAT! Bogdan Vintila nu va mai fi antrenor la FCSB, iar Gigi Becali explica motivul: "Problema asta ma ingrijoreaza!"

Bogdan Vintila nu va mai fi antrenorul FCSB-ului si Gigi Becali a explicat ce il ingrijoreaza cel mai tare la echipa.

Bogdan Vintila nu va mai ocupa postul de antrenor la FCSB, insa potrivit lui Gigi Becali, acesta va ramane in continuare in cadrul clubului.

Favoritul pentru preluarea postului de principal este in acest moment Toni Petrea, secundul lui Reghecampf de la Al Wasl.

Faptul ca ar putea rata cupele europene l-a determinat pe Gigi Becali sa nu mai astepte nici macar pana la finalul sezonului si a decis sa renunte la Vintila inca de acum:

"Asta ma ingrijoreaza, asta este ingrijorarea mea. Pe mine ce ma intereseaza la fotbal? Banii. Bun, pai daca ma intereseaza banii, am o problema cu cota jucatorilor. Daca nu participam in cupele europene si jucam asa, nu mai pot sa vand jucatorii, scade cota, asta ma intereseaza", a spus Gigi Becali la Look Plus.

Gigi Becali: "CFR e favorita la titlu"

Patronul ros-albastrilor si-a exprimat opinia si in ceea ce priveste lupta la titlu. Universitatea Craiova este lider in acest moment, cu 38 de puncte, la un singur punct distanta de CFR Cluj.

Gigi Becali crede ca CFR Cluj poate rasturna situatia in ultimele patru etape si sa castige al treilea titlu consecutiv:

"E posibil sa se intample orice. O vad o echipa mai solida, mai puternica. Au ultimul meci la ei", a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali: "Vom avea alt antrenor!"

Patronul FCSB-ului nu este inca 100% convins cine va fi noul principal al echipei, dar un lucru e sigur: nu va mai fi Bogdan Vintila.

"Vom avea alt antrenor. Deocamdata nu stim cine va fi noul antrenor. Il pastrez insa pe Vintila in club. Nu m-am decis inca in privinta noului antrenor", a spus Gigi Becali pentru Ziare.com.