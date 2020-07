Bogdan Vintila nu mai e CUMINTE! Cum a reactionat dupa ce Gigi Becali l-a inlocuit cu o saptamana inainte de finala Cupei

Lui Bogdan Vintila nu i-a picat deloc bine faptul ca a fost inlocuit pe banca lui FCSB cand era atat de aproape de a cuceri un trofeu.

Potrivit Pro Sport, fostul antrenor al ros-albastrilor s-a plans unor apropiati cu privire la faptul ca Gigi Becali l-a dat la o parte cand mai avea doar un pas pana la a cuceri Cupa Romaniei, trofeu pe care Vintila este convins ca ar fi putut sa il castige usor.

Dezamagirea lui este cu atat mai mare cu cat el a ajuns la FCSB intr-un moment dificil, reusind sa duca echipa pana pe podiumul Ligii 1.

Gigi Becali a decis sa-l inlocuiasca pe Bogdan Vintila cu Toni Petrea, fostul secund al lui Laurentiu Reghecampf. Patronul lui FCSB a motivat aceasta schimbare spunand ca jucatorii nu il mai doreau pe Vintila si nu mai jucau nimic.

"Imi pare rau de Vintila. L-am simtit ca este un antrenor cu suflet bun, dar intr-un final a inceput sa fie depasit de situatie, iar echipa nu mai juca nimic. Unii jucatori incepusera sa comenteze despre el, iar Vintila stie bine la ce ma refer. Cand mi-a cerut sa aprob unele decizii de ale lui am facut-o, desi poate ca unora dintre jucatori nu le-a convenit, dar am zis sa merg pe mana lui Vintila.

Pana la urma, am zis ca este nevoie de un soc la echipa, iar Vintila in fata nu mi-a comentat nimic. Chiar mi-a lasat impresia ca este multumit ca i-am oferit in continuare un loc de munca la echipa a doua. Nu stiu daca este suparat, iar daca este supărat, este problema lui, nu a mea. Eu i-am multumit pentru tot ce a facut la echipa si i-am spus ca am nevoie in continuare la club de un om ca el", a declarat Gigi Becali.