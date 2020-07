Gigi Becali a confirmat inlocuirea lui Vintila! "Maine il prezint pe noul antrenor!" Ce rol va avea Pintilii si ce se intampla cu Bogdan Vintila

Patronul lui FCSB a dezvaluit cum va arata banca tehnica a lui FCSB in urmatoarea perioada.

In cadrul conferintei de presa sustinuta la palat, Becali a declarat ca Toni Petrea ii va lua locul lui Bogdan Vintila, Pintilii urmand a-i fi secund.

"Ma intereseaza ca la anul nimeni sa nu schiteze in fata FCSB-ului in lupta la titlu. Vrem sa fim ca Juve in Italia, noi detasati si ei sa se bata pentru locul 2.

Maine voi fi la echipa sa prezint noul antrenor Toni Petrea, cu Neubert preparator, iar Bogdan Vintila, cum va spus ca poate sta toata viata cu mine, va fi antrenor la echipa a doua. Pintilii va fi secund pana face scoala, ce sa ii fac, daca avea licenta, il puneam pe el.

Eu nu am discutat cu el (n.r Vintila), dar asa am dat ordine, crezi ca nu ma asculta?! Eu ce spun, aia face el, e cuminte si asculta, in sensul duhovnicesc", a spus Gigi Becali.

In cadrul aceleiasi conferinte, patronul "ros-albastrilor" l-a prezentat si pe Sergiu Bus, a vorbit si despre Helmut Duckadam si a comentat si afirmatiile lui Ilie Dumitrescu.