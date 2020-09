Dat afara de la echipa, dar chemat ca solutie de avarie: "Eu nu as fi acceptat nicodata asa ceva!" Un antrenor condamna situatia in care a ajuns Bogdan Vintila

Un antrenor care a mai pregatit cluburi in Liga 1 nu ar fi acceptat situatia actuala de la FCSB.

Bogdan Vintila a fost chemat de urgenta de la echipa a doua a FCSB-ului pentru partida contra celor de la Backa Topola. Tehnicianul a facut deplasarea in Serbia, acolo unde il va ajuta pe Mihai Pintilii sa reuseasca sa califice echipa in turul trei al Europa League.

Trimis sa antreneze FCSB 2 dupa instalarea pe banca a lui Toni Petrea la prima echipa, Vintila revine alaturi de ros-albastrii doar pentru aceasta partida. Eugen Neagoe (53 de ani) se afla printre antrenorii care nu ar fi acceptat o asemenea situatie:

"Da, am inteles ca s-a dus si Vintila in Serbia. Dar s-au inversat rolurile. Acum e Pintilii numarul 1. Este o situatie ciudata si pentru Vintila. Eu nu as fi acceptat nicodata asa ceva. Nu m-as fi dus la echipa a doua. Bine, nu stiu care e situatia lui, dar eu nu as fi acceptat. Adica sa ma dea la o parte, apoi sa ma cheme inapoi. Eu as fi vorbit cu oamenii si as fi plecat de acolo", a declarat acesta pentru Digisport.