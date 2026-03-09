Echipa patronată de Gigi Becali a încheiat sezonul regulat din SuperLiga României pe locul 7, cu 46 de puncte, și va juca în play-out, o premieră pentru club de la introducerea acestui sistem competițional.

Situația tensionată s-a accentuat după ultima etapă, când roș-albaștrii au pierdut cu 1-3 în fața celor de la Universitatea Cluj. La scurt timp după meci, antrenorul Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii și-au anunțat demisia.

Bogdan Lobonț: „Oameni buni, FCSB a câștigat campionatul două sezoane la rând!”

Invitat în emisiunea „Fata la joc!”, difuzată pe Pro TV și pe platforma VOYO, fostul internațional român Bogdan Lobonț a analizat situația clubului și a transmis un mesaj clar.

„Oameni buni, FCSB a câștigat campionatul două sezoane la rând. Și sezonul acesta, totuși, de trei ani încoace, FCSB a fost echipa cea mai echilibrată din toate punctele de vedere”, a spus Lobonț.

Deși a ratat play-off-ul, FCSB va porni play-out-ul de pe prima poziție, cu 23 de puncte, la doar un punct peste UTA Arad și la două puncte de FC Botoșani și Oțelul Galați.

Patronul Gigi Becali a anunțat deja că obiectivul principal rămâne calificarea în cupele europene. Pentru a ajunge acolo, FCSB trebuie să termine play-out-ul pe unul dintre primele două locuri, apoi să câștige barajul pentru Europa.

Roș-albaștrii vor debuta în play-out cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Metaloglobus București.