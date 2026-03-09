Despărțirea oficială a lui Elias Charalambous de FCSB s-a produs astăzi, când campioana en-titre a anunțat plecarea antrenorului cipriot:

”Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB.

Tehnicianul cipriot părăsește clubul nostru după un mandat de aproape trei ani, în timpul căruia a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

De asemenea, roș-albaștrii au obținut rezultate impresionante în cupele europene în această perioadă, reușind să atingă faza optimilor de finală în UEFA Europa League în sezonul 2024-2025, respectiv faza principală a aceleiași competiții în sezonul actual.

Clubul nostru îi mulțumește lui Elias pentru contribuția extraordinară și îi urează mult succes în continuare!”.

Ce scrie presa din Cipru despre viitorul antrenorului

Imediat după anunțul oficial din România, publicația cipriotă Sportime a oferit o nouă perspectivă legată de viitorul lui Charalambous, după ce anterior presa din Insula Afroditei anunțase posibilitatea ca tehnicianul să semneze cu una dintre echipele cu pretenții din Cipru.

”Este dificil să îl vedem pe Charalambous revenind la noi, în campionatul intern, mai ales acum, când totul se îndreaptă spre final (n.r. - primele șase echipe urmează să înceapă play-off-ul pentru titlu: Omonia Nicosia, Apollon Limassol, AEK Larnaca, Pafos FC, Aris Limassol și APOEL Nicosia).

Prima lui opțiune este un alt contract în străinătate. Iar dacă sunt cluburi care <<tânjesc> după el pentru următorul sezon, asta doar timpul o va arăta”, a scris Sportime astăzi.

Elias Charalambous (45 de ani), fost internațional cipriot (69 de selecții) născut în Africa de Sud și fost jucător la FC Vaslui în sezonul 2012-2013, semnase cu FCSB în martie 2023 după ce în Cipru le antrenase pe AEK Larnaca, Ethnikos Achnas și Doxa Katokopias.